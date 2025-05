La rupture est officielle, nouvelle liaison pour Mbappé ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, Xabi Alonso va quitter le Bayer à l'issue de cette saison. En effet, les deux parties ont officialisé leur séparation ce vendredi après-midi. S'il a préféré ne pas aborder le sujet pour le moment, Xabi Alonso devrait remplacer Carlo Ancelotti au Real Madrid la saison prochaine.

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti ne devrait plus faire long feu au Santiago Bernabeu. Alors que le club merengue est passé à côté de sa saison 2024-2025, le coach italien devrait prendre la porte avant la Coupe du Monde des Clubs (14 juin - 13 juillet). Pour remplacer Carlo Ancelotti, le Real Madrid aurait choisi Xabi Alonso. D'ailleurs, l'actuel coach du Bayer a annoncé son départ de Leverkusen ce vendredi après-midi, et ce, en conférence de presse.

Xabi Alonso annonce son départ du Bayer

« Je pense que c’est important de vous le dire. Cette semaine, le club et moi avons décidé que ce sont mes derniers matches en tant que coach du Bayer Leverkusen. C’est le bon moment de vous l’annoncer. J’ai toujours eu des bonnes relations avec le club et on a toujours eu une communication claire. C’est un moment avec des émotions fortes. Je sentais que c’était le moment de le faire. Je ne parlerai pas du futur, on a encore un match à domicile, et ce sera pour moi, et pour certains joueurs, l’occasion de profiter une dernière fois ensemble. Ce sera très touchant. J’en ai parlé ce matin avec les joueurs, le staff, et maintenant, c’est le moment de partager au stade avec les fans. C’est ici que je suis devenu ce que je suis, je suis reconnaissant. Le football est une histoire de moment, et je pense que c’est le moment pour moi. On peut être heureux et content de ce qu’on a fait ici. On a emmené le club dans la bonne direction. Maintenant, il reste deux matches et je peux savourer les derniers mois. Les joueurs, le club m’ont beaucoup donné. Ils ont cru en moi. J’ai préféré clarifier la situation par respect pour eux. Cette annonce arrive au bon moment. C’était mon intention d’attendre un peu pour vous l’annoncer maintenant. La réaction des joueurs ? Ils m’ont montré du respect, de la joie. C’est triste pour les moments qu’on a vécus, mais c’est normal. Je resterai en contact avec ce club, les joueurs », a précisé Xabi Alonso, engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le Bayern.

Alonso : Le Bayer a accepté de résilier son contrat

En parallèle, le Bayer a publié un communiqué pour officialiser le départ de Xabi Alonso (43 ans) en fin de saison. « Après plus de deux ans et demi passés ensemble, les chemins du Bayer 04 Leverkusen et de l’entraîneur en chef Xabi Alonso vont se séparer. Le champion d’Allemagne, vainqueur de la Coupe et de la Supercoupe d’Allemagne en 2024, a accédé à la demande de l’Espagnol de résilier prématurément son contrat, à l’issue de cette saison, le contrat qui courait initialement jusqu’à l’été 2026. Le Bayer 04 annoncera en temps voulu le nom de son successeur au poste d’entraîneur en chef », peut-on lire. Xabi Alonso peut désormais s'engager librement avec le Real Madrid de Kylian Mbappé.