Un arbitre menacé par des joueurs de Didier Deschamps ?

La rédaction

Alors que la Kings League devait mêler football et divertissement, l’ambiance tourne au vinaigre. L’arbitre Rayan Herry, alias RG28, annonce son départ du projet, dénonçant un climat toxique et des menaces reçues, notamment de l’entourage de 360 Nation, équipe liée à plusieurs internationaux français. Une affaire embarrassante pour Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan.

Créée à l’origine pour être une compétition de divertissement, la Kings League est au cœur de nombreuses polémiques. Cette compétition de football à 7 regroupe de nombreuses personnalités en tant que présidents d’équipes. On y retrouve notamment Adil Rami (Wolf Pack FC), le youtubeur Michou (Génération 7) ou encore Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan (360 Nation).

«Je me suis senti en danger»

Mais les hommes de Didier Deschamps seraient dans l’œil du cyclone. Rayan Herry, jeune arbitre de la Kings League plus connu sous le pseudo «RG28», a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il annonce quitter le projet. Il dénonce un environnement toxique et un manque de professionnalisme. Interrogé par L’Équipe, il explique notamment avoir été menacé par un dirigeant de l'équipe 360 Nation.

«Il m'a dit : ''J'ai fait venir des joueurs du Real, du Barça, j'ai mis beaucoup d'argent et vous nous faites ça.'' Je me suis senti en danger», explique-t-il au sujet de l’équipe des Bleus.

«Des propos dégradants»

Rayan Herry raconte également avoir reçu de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux après avoir «repoussé» un joueur trop insistant à l’occasion d’un match entre le Wolf Pack FC d’Adil Rami et le FC Silmi de Domingo (victoire 8-3 pour l'équipe d'Adil Rami) :

«J'ai reçu des messages haineux parce que j'ai repoussé un joueur.» RG28 révèle également avoir reçu «des propos dégradants» de la part de plusieurs présidents de clubs.