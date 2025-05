«On a le droit de me violer ?», le règlement de comptes avec une star de Deschamps !

Axel Cornic

Marcus Thuram se retrouve au cœur d’un gros scandale avec une jeune femme de nationalité américaine qui l’accuse de violences, de séquestration et de viol pour des faits remontant à mai 2022. Une procédure avait d’ailleurs été lancée à l’époque, mais finalement la justice allemande l’avait classée sans suite fautes de preuves.

Décidément, les polémiques s’enchainent pour les joueurs de l’équipe de France. Après Kylian Mbappé à l’automne dernier, voilà que Marcus Thuram voit une vielle affaire refaire surface. Via une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, une jeune femme l’accuse de violences physiques et sexuelles pour des faits remontant à mai 2022, lorsqu’il évoluait encore en Allemagne.

« Les policiers m’ont traité comme une intruse »

Contacté par Le Parisien, le parquet de Düsseldorf confirme toutefois avoir ouvert une enquête en mars 202, deux mois avant donc. Mais la procédure a finalement été classée sans suite en décembre, ce qui ne convainc pas la principale concernée. « Les policiers m’ont traité comme une intruse, m’ont parlé de mon Instagram et m’ont demandé si j’étais une prostituée » a expliqué Charlotte Lavish, qui aura attendu trois ans avant de sortir du silence.

« Parce que je fais du porno, on a le droit de me violer ? »

Pour l’Américaine, connue notamment pour avoir publié des contenus sur la plateforme OnlyFans, il est hors de question de laisser couler. « Je veux partager mon histoire, si d’autres personnes ont été agressées par lui ou d’autres personnes. Je ne veux pas être réduite au silence » a assuré Mme Lavish. « C‘est lui qui a parlé de me donner de l’argent à un moment pas moi. Et parce que je fais du porno, on a le droit de me violer ? La police a le droit de me traiter de la sorte ? ». A noter que son avocat, contacté par Le Parisien, aurait refusé de s’exprimer sur cette affaire.