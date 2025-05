Une femme séquestrée, scandale en équipe de France ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un nouveau scandale va-t-il frapper le football français ? C'est bien possible. Et pour cause, Charlotte Lavish, l'ex-compagne de Marcus Thuram, accuse l'attaquant de l'Inter Milan de violences conjugales. Elle révèle notamment avoir été séquestrée à son domicile en mai 2022 à l'époque où le joueur évoluait encore en Allemagne.

Ce sont des accusations qui font froid dans le dos. Charlotte Lavish, ex-compagne de Marcus Thuram, a publié une vidéo sur Tik-Tok dans laquelle elle raconte avoir été agressée par l'attaquant français en mai 2022 alors qu'il évoluait encore au Borussia Mönchengladbach.

Thuram accusé de violences conjugales

Dans sa vidéo, Charlotte Lavish montre notamment hématome au bras et fait un témoignage accablant sur Marcus Thuram. « Il m’a enfermé dans sa maison, a pris mon passeport et mes sacs. Quand j’ai enregistré cette vidéo, j’étais déjà enfermée dans sa maison depuis un petit moment. Il m’a attrapée, a pris mon téléphone et a supprimé la vidéo de lui en train de m’attaquer », raconte-t-elle sur le réseau social avant de révéler un autre épisode très violent avec Marcus Thuram qui l'aurait agressée.

«Il m’a enfermé dans sa maison»

« Une fois que nous sommes rentrés du dîner, j’ai réalisé que je n’avais pas vraiment envie d’être avec lui de manière intime. Il agissait de façon bizarre, alors nous avons décidé de regarder un film. C’est à ce moment-là qu’il m’a agressée. Il m’a forcée, et quand j’ai commencé à paniquer, il n’arrêtait pas de dire : ‘‘Ne t’inquiète pas, je vais aller à la banque demain après l’entraînement.’’ Je savais que personne ne me croirait, alors j’ai juste essayé de faire semblant pour pouvoir sortir de là en sécurité. Mais le lendemain, quand il est rentré, il a pris mon passeport, il a pris mes sacs, et il m’a attaquée », ajoute Charlotte Lavish. Pour le moment, ni Marcus Thuram ni son entourage n'ont réagi à ces accusations. Pas plus que l'Inter Milan.