Malaise à l'OM : L'annonce qui va mettre le feu !

La rédaction

L’OM a manqué une occasion en or de se rapprocher de la Ligue des champions après un nul frustrant face à Lille. Une boulette de Geronimo Rulli a coûté deux points aux Marseillais dans la course à l’Europe. Malgré tout, le portier argentin assume et promet de tout donner pour les deux dernières «finales».

Dimanche dernier, l’OM avait l’occasion de prendre une sérieuse option sur la qualification en Ligue des champions face à Lille. Une victoire permettait aux Olympiens d’avoir un pied en Europe, mais après un match très convaincant des hommes de Roberto De Zerbi, une erreur de Geronimo Rulli sur une relance permet au LOSC d’égaliser et empêche l’OM de repartir avec les trois points.

«Il reste deux finales»

Après cette boulette, le portier marseillais, qui a tant de fois sauvé l’OM, a adressé un message à ses supporters sur ses réseaux sociaux :

«Il reste deux finales et je vais tout donner pour vous. Merci pour votre soutien», a expliqué Geronimo Rulli, dans des propos rapportés par La Provence.

L’OM doit se relever

Une erreur qui coûte deux points à l’OM mais qui n’empêche pas les Olympiens de rêver de Ligue des champions. L'OM est toujours deuxième du championnat et se déplace au Havre ce samedi, l’occasion pour Geronimo Rulli de se rattraper et de définitivement enterrer cette histoire.