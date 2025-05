OM : De Zerbi s'est trompé, il avoue tout !

La rédaction

Longtemps mis de côté, Ulisses Garcia vit un renouveau spectaculaire à l’OM. Désormais titulaire, le défenseur suisse a reçu les éloges de Roberto De Zerbi en conférence de presse. L’entraîneur marseillais a reconnu son erreur de jugement et justifie aujourd’hui sa titularisation par sa forme actuelle, bien au-dessus de celle de ses concurrents.

Ulisses Garcia connaît un renouveau étonnant à l’OM. Après un été compliqué, durant lequel le défenseur suisse avait été placé dans le loft, il a ensuite réintégré la rotation de Roberto De Zerbi comme un élément important de l’effectif de l'OM. Depuis, il enchaîne les titularisations avec le club phocéen.

«Il joue parce qu’il est en forme»

Roberto De Zerbi a d’ailleurs félicité le défenseur de l'OM en conférence de presse pour sa forme actuelle :

«Il joue parce qu’il est en forme. Quentin Merlin a beaucoup poussé toute la saison. Je ne dois pas me laisser influencer par ceux qui ont le plus joué, mais par ceux qui sont les plus en forme. Ulisses Garcia a toujours été un bon joueur, mais il mérite de jouer maintenant.»

L’erreur de De Zerbi

L’entraîneur de l'OM est allé plus loin, admettant une erreur d’évaluation en début de saison :

«Peut-être le méritait-il avant. Tout le monde fait des erreurs. Il doit se mettre en tête qu’il doit repartir de zéro à chaque match. Ce qu’il a fait contre Monaco, Brest ou Lille ne compte pas.»