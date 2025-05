OM : De Zerbi, la terrible erreur…

Alexis Brunet

Dimanche 4 mai, l’OM était opposé au LOSC en Ligue 1. Les partenaires de Mason Greenwood menaient 1-0 dans le match, mais ils se sont finalement fait reprendre en fin de match (1-1). Les Marseillais ont donc concédé le match nul et Geronimo Rulli est le principal responsable. L’Argentin a offert un but aux Lillois et Roberto De Zerbi ne s’en remet toujours pas.

La fin de saison est palpitante du côté de l’OM. Le club phocéen est engagé dans la lutte pour la Ligue des champions et le suspense est total. Les Marseillais sont actuellement deuxièmes du championnat avec seulement un point d’avance sur l’AS Monaco. Les coéquipiers d’Adrien Rabiot ne doivent donc pas se relâcher, sous peine de voir passer leur rêve.

L’OM a perdu deux points contre Lille

En plus de l’AS Monaco, Lille, l’OGC Nice et Strasbourg sont également des concurrents de l’OM pour la qualification en Ligue des champions. Dimanche dernier, le club phocéen affrontait d’ailleurs le LOSC et le choc a accouché d’un match nul (1-1), qui n’a donc pas fait les affaires de Marseille.

Rulli coupable

Si Amine Gouiri avait permi à l’OM de mener au score face au LOSC, c’est Matias Fernandez Pardo qui a arraché le match nul à la 74ème minute. L’attaquant nordiste a profité d’une belle boulette de Geronimo Rulli pour alors remettre les deux équipes à égalité, et visiblement Roberto De Zerbi ne digère toujours pas l’erreur de son gardien vu ses déclarations en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par La Provence. « Vous savez pourquoi Rulli a fait une erreur contre Lille ? Parce qu'il a joué trop long. S'il avait joué plus court avec Kondogbia, on n'aurait pas pris ce but. Il a fait le choix le plus difficile en tentant le lob. Il aurait dû jouer plus court. S'il l'avait fait, on n'aurait pas pris ce but. » Le club phocéen espère que son portier argentin se montrera plus sûr lors des deux derniers matches de Ligue 1, car cela pourrait avoir de terribles conséquences.