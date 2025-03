OM - Corruption : Le gouvernement Macron intervient !

Alexis Brunet

Après la rencontre face à Auxerre le 22 février dernier, Pablo Longoria avait dégoupillé, critiquant l’arbitrage de monsieur Stinat en affirmant qu’il y avait de la corruption. Plus récemment, c’est Paulo Fonseca, le coach de l’OL, qui s’est distingué en venant coller son front à celui de l’arbitre Benoît Millot. Des comportements qualifiés d’inadmissibles par la ministre des Sports.

La tension règne en Ligue 1. Lors de la 23ème journée, Pablo Longoria avait passé un gros coup de gueule après la défaite de son OM contre l’AJ Auxerre (3-0), en critiquant très fortement l’arbitrage de Jérémy Stinat et en affirmant qu’il y avait de la corruption dans le championnat français. Une journée plus tard, c’est cette fois l’OL qui s’est malheureusement distingué d’une bien mauvaise façon, par le biais de son entraîneur. Dans une fin de match tendue, Paulo Fonseca avait totalement craqué au point de coller son front à celui de l’arbitre Benoît Millot, ce qui lui a valu une expulsion.

« Ces comportements sont totalement inadmissibles »

Face à la répétition de ces agissements envers les arbitres, le gouvernement Macron a décidé de prendre la parole. Lors d’une interview accordée au Parisien, la ministre des Sports Marie Barsacq a qualifié d’inadmissibles les comportements de Pablo Longoria et de Paulo Fonseca. « Il y a actuellement énormément de tensions, le contexte économique met tout le monde à cran. Peut-être que ces dérapages trouvent leur explication dans la situation aujourd’hui compliquée du football professionnel, mais ça n’excuse absolument rien. Pour ce qui est des dérapages que vous évoquez, les situations ne sont pas les mêmes, mais elles ont en commun un grave manque de respect du corps arbitral qui doit être l’occasion d’un sursaut collectif. Ces comportements sont totalement inadmissibles. Ils n’ont absolument pas leur place dans le football. »

« Le corps arbitral français a tout mon soutien »

La ministre des Sports a également tenu à apporter tout son soutien aux arbitres français et elle a également tenu à saluer les vagues de soutien qu’ont reçu monsieur Millot et monsieur Stinat suite aux agissements du président de l’OM et de l’entraîneur de l’OL. « Nous avons les meilleurs arbitres du monde en France par exemple avec François Letexier, Clément Turpin ou Stéphanie Frappart. Nous devons en être fiers et je salue les vagues de soutien qu’ont reçues Jérémy Stinat et Benoît Millot, qui ont été victimes de tentatives d’intimidation. Ces comportements n’ont pas leur place, ni dans le monde professionnel ni dans le monde amateur. Je leur ai dit quand je les ai reçus, le corps arbitral français a tout mon soutien et nous avons besoin d’eux ! »