Officiel - «Je suis en vie» : L'incroyable communiqué d'Eric Abidal après l'annonce de sa mort !

C'est une folle rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux ce lundi. Plusieurs messages ont effectivement annoncé la mort d'Eric Abidal, qui a eu des problèmes de santé par le passé. Cependant, l'ancien défenseur de l'OL et du FC Barcelone a publié un communiqué officiel, confirmant qu'il était toujours en vie.

Plusieurs messages annonçant la mort d'Eric Abidal ont circulé ces dernières sur les réseaux sociaux. « L’ancien défenseur de Barcelone et de la France est mort des suites de complications d’une récente deuxième greffe du foie en raison de sa longue bataille contre le cancer du foie », pouvait-on lire notamment dans des messages accompagnés de photos en noir et blanc.

Abidal publie un communiqué officiel Une situation qui a poussé Eric Abidal à publier un « communiqué officiel » pour démentir ces rumeurs. « Certaines rumeurs ne devraient jamais exister. Je suis ici, avec ma famille, et tout va bien. Le respect est essentiel. Il y a une famille et mes enfants derrière. Pour être clair, je vais bien, je suis en vie et en bonne santé. Merci pour votre soutien et vos messages d’inquiétude. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment », écrit-il sur Instagram.