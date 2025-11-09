Nuno Mendes - PSG : Un champion du monde est appelé pour le remplacer !

Alexis Brunet

Pendant plusieurs semaines, le PSG va devoir faire sans Nuno Mendes qui s’est malheureusement blessé contre le Bayern Munich. Luis Enrique va donc devoir trouver un remplaçant au Portugais et Lucas Hernandez serait le grand favori pour s’occuper de cette tâche. Attention toutefois à Lucas Beraldo qui pourrait également avoir son mot à dire.

Face au Bayern Munich, le PSG n’a pas perdu qu’un match. Malheureusement, à la suite de cette rencontre face aux Bavarois, le club de la capitale a annoncé que Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi avaient rejoint l’infirmerie. Un énorme coup dur pour Luis Enrique qui a donc perdu trois cadres d’un coup.

Qui pour remplacer Nuno Mendes ? Dès ce dimanche face à l’OL, Luis Enrique va donc devoir faire quelques ajustements dans son onze de départ. D’après Le Parisien, Lucas Hernandez serait le grand favori pour remplacer Nuno Mendes au poste de latéral gauche. Le champion du monde 2018 part avec un train d’avance sur Lucas Beraldo.