Nouvelle équipe pour ce crack de l’OM, il se fait «draguer» !

Alexis Brunet

Avec déjà quatre buts et deux passes décisives depuis le début de la saison, Robinio Vaz est l’une des bonnes surprises de l’OM. L’attaquant fait tranquillement son petit bonhomme de chemin à Marseille, mais il pourrait prochainement prendre une grande décision pour son anniv. En effet, le Sénégal serait en train de le draguer pour faire en sorte qu’il évolue avec les Lions de la Téranga chez les A.

Malgré un recrutement massif en attaque cet été, Robinio Vaz arrive toutefois à se faire une place à l’OM depuis le début de la saison. Le jeune joueur de 18 ans fait même mieux, car il a déjà inscrit quatre buts tout en délivrant deux passes décisives en seulement 11 matchs de Ligue 1 (290 minutes).

Le Sénégal drague Robinio Vaz ! Robinio Vaz semble donc promis à un très bel avenir et le Sénégal voudrait en profiter. En effet, selon les informations de L’Équipe, le sélectionneur des Lions de la Téranga, Pape Thiaw serait en train de draguer le joueur de l’OM pour qu’il choisisse le pays d’Afrique comme sélection chez les professionnels. Pour le moment, le Marseillais a toujours évolué avec la France, mais seulement chez les jeunes.