Nouveau contrat avec un salaire XXL : Pierre Ménès réagit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Selon les dernières tendances, Ousmane Dembélé envisagerait de négocier une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale avec le PSG afin d'être récompensé de son Ballon d'Or, mais ce dossier est loin d'être simple à boucler. Pierre Ménès a livré son ressenti sur le cas Dembélé.

Actuellement engagé jusqu'en 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé (28 ans) aurait une idée claire en tête : négocier un nouveau bail avec les dirigeants du club de la capitale et obtenir un meilleur salaire maintenant qu'il a remporté le Ballon d'Or. De son côté, le PSG est limité par le fair-play financier et ne fera aucune folie pour conserver Dembélé comme l'a analyse Pierre Ménès dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

« Il essaie de valoriser au mieux son rendement » « Il est comme tous les joueurs. Il essaie de valoriser au mieux son rendement. Il a fait une saison exceptionnelle, récompensée, à juste titre, par un Ballon d'Or. Il veut en récolter les fruits financiers », analyse Pierre Ménès, qui a déjà une idée en tête pour la succession d'Ousmane Dembélé si ce dernier venait à quitter le PSG.