Neymar : Le Brésil annonce un gros problème !

Après avoir rompu son contrat avec Al-Hilal, Neymar est de retour à Santos, son club formateur. Alors que le retour de l’enfant prodige a été célébré au Brésil, l’ancien du PSG a montré un beau visage lors de son premier match face à Botafogo SP. Cependant, la presse brésilienne a encore des doutes sur son utilisation.

Le prince Neymar est de retour. Douze ans après son départ vers le FC Barcelone, le milieu offensif brésilien a fait son retour à Santos, où il a été formé. Après avoir disputé 45 minutes face à Botafogo SP ce jeudi, l’ancienne star du PSG s’est livrée sur ses sensations.

« Je pense que je serai meilleur dans 4 ou 5 matchs »

« J’aime Santos. Je n’ai pas les mots pour décrire ce que j’ai ressenti cette nuit quand j’ai foulé à nouveau la pelouse. Je suis content de mon match, je me suis senti chez moi et j'ai fait ce que j'aime faire. C'est triste de terminer le jour de mon anniversaire avec le goût amer d'un match nul, mais les supporters doivent être patients, car cette équipe va s'améliorer et leur donner beaucoup de joie. J’ai besoin de minutes, de matchs. Je ne suis pas à 100 %. Je ne m’attendais pas à courir et dribbler autant cette nuit. Je pense que je serai meilleur dans 4 ou 5 matchs », a ainsi lâché Neymar.

« Le jeu de Neymar doit être au service de l’équipe pour laquelle il joue »

Mais pour UOL, son utilisation pose problème : « Neymar a besoin de changer de position pour arrêter de prendre des coups et aider davantage l’équipe. Le problème ? Neymar a reçu beaucoup de coups. (…) La solution ? Jouer plus haut, plus près du but, être un faux 9, attirer les adversaires et ouvrir des espaces pour le reste de l’équipe. Si Neymar est dans cette position, cela générera des pénaltys, des fautes dangereuses et des cartons. Encore plus avec un gars intelligent et travailleur à ses côtés, comme Tiquinho Soares. Le jeu de Neymar doit être au service de l’équipe pour laquelle il joue. Et pour Santos, pour la sélection brésilienne et pour sa santé, jouer très près de la surface est la meilleure solution. Là, avec la qualité qu’il a, il serait vraiment imparable », a ainsi écrit le média brésilien.