Neymar : C'est terminé, il annonce la fin !

A 33 ans, Neymar a encore un dernier rêve en tête : celui de guider le Brésil vers les sommets lors de la Coupe du monde 2026. Cependant, les blessures à répétition de l’ancienne star du PSG commencent à inquiéter. Pour le champion du monde 1970 Emerson Leão, la carrière du génie auriverde est terminée.

Encore blessé avec Santos, Neymar réalisera-t-il son dernier baroud d’honneur à la Coupe du monde 2026 ? L’ancienne star du PSG et du Barça rêve de pouvoir représenter la Seleção dont il est le meilleur buteur aux États-Unis. Mais pour son compatriote Emerson Leão, la carrière de Neymar est derrière lui.

Neymar se fait dézinguer « Neymar n’est un exemple pour personne. Il a commencé sa carrière comme une star merveilleuse. Je me souviens d’un jour où j’ai joué contre Santos. Je suis passé à côté de lui et je lui ai dit : ‘Regarde gamin, on aura besoin de toi pour la Coupe du Monde, prends soin de toi’. Et c’est justement la seule chose qu’il ne fait pas », confie le champion du monde 1970 au micro de TyC Sports.