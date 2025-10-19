Neymar à l'OM : L'annonce qui met le feu sur les réseaux sociaux !

Large vainqueur du Havre samedi soir (6-2) l'OM s'est emparé de la tête de la Ligue 1 grâce à ce succès. Une victoire notamment marquée par un quadruplé de Mason Greenwood qui présente des stats impressionnantes depuis le début de la saison. De quoi rappeler Neymar ?
Samedi soir, l'OM a d'abord souffert face au Havre avant de profiter de l'expulsion de Gautier Lloris pour dérouler et s'imposer très largement (6-2). Une rencontre marquée par le quadruplé historique de Mason Greenwood qui devient le premier Marseillais depuis Jean-Pierre Papin a réalisé une telle performance.
Greenwood, le nouveau Neymar ?
Au total, depuis le début de la saison, Mason Greenwood a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 8 matches de Ligue 1. Un rendement impressionnant qui rappelle celui d'un certain Neymar au PSG selon Julien Froment. « Dernier à avoir lâché des stats comme ça, c'était Neymar. Mais Pas du tout la même impression visuelle », écrit le journaliste de France Info sur son compte X.
L'annonce qui fait réagir
Une annonce qui a évidemment fait réagir à commencer par le journaliste de CulturePSG Philippe Goguet qui rappelle que la saison dernière à la même époque Bradley Barcola « était à 7 buts 1 passe en 8 journées ». Mais surtout, il rappelle que « Greenwood en est à 6 et 3 ET a marqué 3 penaltys sur les 6 buts ». De quoi faire relativiser les stats du numéro 10 de l'OM.