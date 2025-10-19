Neymar à l'OM : L'annonce qui met le feu sur les réseaux sociaux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Large vainqueur du Havre samedi soir (6-2) l'OM s'est emparé de la tête de la Ligue 1 grâce à ce succès. Une victoire notamment marquée par un quadruplé de Mason Greenwood qui présente des stats impressionnantes depuis le début de la saison. De quoi rappeler Neymar ?

Samedi soir, l'OM a d'abord souffert face au Havre avant de profiter de l'expulsion de Gautier Lloris pour dérouler et s'imposer très largement (6-2). Une rencontre marquée par le quadruplé historique de Mason Greenwood qui devient le premier Marseillais depuis Jean-Pierre Papin a réalisé une telle performance.

Greenwood, le nouveau Neymar ? Au total, depuis le début de la saison, Mason Greenwood a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 8 matches de Ligue 1. Un rendement impressionnant qui rappelle celui d'un certain Neymar au PSG selon Julien Froment. « Dernier à avoir lâché des stats comme ça, c'était Neymar. Mais Pas du tout la même impression visuelle », écrit le journaliste de France Info sur son compte X.