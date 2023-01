Michel Platini, les moments historiques qui ont forgé sa légende

La rédaction

Alors que Noël Le Graët est dans la tourmente, notamment à la suite de ses propos envers Zinédine Zidane, la FFF pourrait bientôt changer de président. Dans cette optique, Emmanuel Macron aurait sondé Michel Platini, qui doit rencontrer la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, en février prochain. Ancien capitaine de l’équipe de France, retour sur les 10 moments qui ont fait la légende de Michel Platini.

L’avenir de Noël Le Graët à la tête de la FFF étant au cœur des débats, Michel Platini pourrait en profiter pour faire son retour dans le monde du football. Récemment acquitté en première instance dans l’affaire du paiement présumé déloyal de 2M€ dont il a bénéficié de la part de Sepp Blatter, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne et de la Juventus aurait été sondé par Emmanuel Macron afin de prendre la succession de Noël Le Graët. Au mois de février prochain, il est d’ailleurs prévu qu’il rencontre la ministre chargée des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Si Michel Platini devenait le prochain président de la FFF, cela marquerait le retour d’une des légendes du football français. Retour sur les 10 moments qui ont marqué sa carrière de joueur et de dirigeant.

24 août 1982, premier but avec la Juventus

Après avoir évolué sous les couleurs de l’AS Nancy-Lorraine et l’ASSE, Michel Platini avait quitté le championnat de France en 1982 pour rejoindre l’Italie et la Juventus. Il s’était distingué rapidement par son premier but, inscrit le 24 août de la même année face à Pescara (2-1). À la suite d’une mauvaise relance adverse, l’ex-international français en avait profité pour éliminer plusieurs joueurs à l’aide d’un sombrero, avant de tromper le gardien à bout portant. Une inspiration géniale qui lançait parfaitement son aventure avec la Vieille Dame .

27 juin 1884, victoire en finale de l’Euro

Lors de l’été 1984, la France était l’organisatrice de l’Euro. Toujours à la recherche de son premier titre, l’équipe de France a réalisé un parcours parfait pour se hisser jusqu’en finale, où elle était opposée à l’Espagne. Alors que le score était de 0-0 à la mi-temps, Michel Platini avait débloqué la situation au retour des vestiaires sur coup franc, profitant d’une énorme faute de main de Luis Arconoda. Bruno Bellone avait ensuite fait le break dans le temps additionnel, offrant ainsi leur premier trophée aux Bleus .

29 mai 1985, le drame du Heysel

La finale de la Coupe d’Europe des clubs champions du 29 mai 1985 avait été marqué par le drame du Heysel. L’une des plus grandes catastrophes du football, qui avait entraîné la mort de 39 personnes, faisant également plus de 400 blessés. Malgré ces événements avant le début de la rencontre, cette dernière avait tout de même eu lieu. La Juventus s’était imposée face à Liverpool (1-0), grâce à un but sur penalty de Michel Platini.

8 décembre 1985, la Coupe intercontinentale

Le 8 décembre 1985, la Juventus se déplace à Tokyo pour y affronter les Argentinos Juniors lors de la Coupe intercontinentale. Une rencontre remportée aux tirs au but par les Bianconeri , mais qui avant cela avait été marquée par un but génial de Michel Platini, finalement refusé. Après avoir égalisé sur penalty sept minutes plus tôt, il avait enchaîné un contrôle de la poitrine, puis un sombrero avant de marquer d’une magnifique reprise de volée. La célébration de Michel Platini après la décision de l’arbitre de refuser ce but est depuis resté dans la légende. Il s’était alors allongé par terre, de côté, en tenant sa tête avec sa main.

29 avril 1985, Platini reçoit la Légion d’honneur

Le 29 avril 1985, quelques mois avant de décrocher son troisième Ballon d’Or consécutif, Michel Platini avait eu le grand honneur de recevoir la Légion d’honneur des mains de François Mitterrand. « C’est solennel ici. Il n’y a pas beaucoup de public mais… (rire). C’est vrai, c'est un beau moment », avait modestement réagit Michel Platini.

19 mai 1987, son dernier match avec la Juventus

Le 19 mai 1987, épuisé physiquement, Michel Platini décide de mettre un terme à sa carrière, à l’âge de 32 ans, après une victoire face à Brescia Calcio (3-2). « Je suis sûr que j’arrête parce que ça fait quand même un an que j’ai pris cette décision. Je sais que je n’arriverai plus à me motiver, je sais que je n’arriverai plus à m’entraîner, je sais que je n’ai plus envie de souffrir, je sais que je n’arriverai pas à être meilleur demain qu’aujourd’hui, donc il vaut mieux arrêter. J’aurais pu jouer à la baballe pendant encore quelques années, mais je crois que ça n’aurait servi à rien », avait-il déclaré pour justifier sa décision.

15 novembre 1988, premier entraînement en tant que sélectionneur

Quelques mois seulement après l’annonce de la fin de sa carrière, Michel Platini est nommé en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Il dirige son premier entraînement le 15 novembre 1988, avec notamment Gérard Houiller à ses côtés. Tenants du titre, les Bleus n’avaient pas réussi à se qualifier pour la phase finale de l’Euro 1988. Il restera en poste pendant quatre ans, après les échecs du Mondial 1990 et de l’Euro 1992.

14 juin 1995, coprésident du comité d’organisation du Mondial 98

Nommé coprésident du comité d'organisation du Mondial 1998, Michel Platini avait rappelé l’importance de l’organisation d’un telle compétition en France : « Il y aura 37 milliards de regards qui porteront sur la France, il y aura 10 000 journalistes qui jugeront la France et les Français donc on a intérêt à être tant pour ce grand événement, qui est le plus grand événement de l’histoire de la France en ce qui concerne le nombre de personne qui vont regarder un événement . »

28 janvier 2007, élu président de l’UEFA

Le 28 janvier 2007, Michel Platini succède à Lennart Johansson à la tête de l’UEFA. Il avait finalement été élu par 27 voix contre 23. Il avait pour slogan « rendre le football aux footballeurs » et voulait également « lutter contre les fléaux du football ». Sous sa houlette verra notamment le jour le frai-play financier, adopté en 2009. Il avait été suspendu à la fin de l’année 2015, alors qu’il était dans son troisième mandat.

29 juillet 2015, candidat à la présidence de la FIFA