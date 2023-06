Messi - Ronaldo : Mbappé totalement oublié, il va enrager

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Cup et de la Premier League, Manchester City a réalisé un triplé historique. Erling Haaland, arrivé l’été dernier, a joué un grand rôle en étant meilleur buteur de toutes les compétitions. Ilkay Gündogan considère même qu’il n’est comparable qu’avec deux joueurs : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

L’été dernier, Manchester City a frappé fort en s’offrant Erling Haaland. Après une saison et demie exceptionnel avec le Borussia Dortmund, l’international norvégien a mis le cap sur la Premier League où il n’aura pas mis longtemps à s’imposer. Auteur de 36 buts en championnat cette saison, Haaland a déjà battu le nombre de réalisations sur un exercice. Haaland a également fini meilleur buteur de la Ligue des Champions et toutes compétitions confondues, il dépasse Kylian Mbappé d’une petite longueur.

Manchester City et Haaland ont tout raflé

Au niveau collectif, Erling Haaland est venu ajouter sa pierre dans un édifice déjà bien solide. Manchester City a conservé sa couronne en Premier League et ce malgré la saison incroyable d’Arsenal. Vainqueur de la Cup face à Manchester United, City a surtout remporté sa première Ligue des Champions. Et pour Ilkay Gündogan, qui vient juste d’annoncer son départ au FC Barcelone, Erling Haaland n’y est pas pour rien.

«Messi et Ronaldo sont les seules comparaisons possibles»