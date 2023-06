Ils ont sauvé l’OM de la faillite, l’incroyable histoire des « Minots »

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Ce dimanche (21h05), sur Canal+, sera diffusé un documentaire exceptionnel pour raconter l’histoire oubliée des « Minots ». Ces jeunes joueurs, formés à l’Olympique de Marseille, qui ont permis d’éviter une descente aux enfers du club phocéen et une mise à mort quasi certaine d’un des bastions les plus populaires du foot français. Un récit aussi émouvant que passionnant à ne manquer sous aucun prétexte.

L’histoire de l’OM se retrouve le plus souvent associée à ses victoires et ses triomphes. Celui de 1993 reste le plus marquant pour ce club incontournable du football français puisqu’il s’agit d’un sacre européen dans la reine des compétitions, le premier et unique du palmarès tricolore. Mais il y a un récit dans la grande Histoire de l’OM qui a fini par tomber dans l’oubli ou la méconnaissance des plus jeunes générations. Celui des « Minots » de l’OM. Au début des années 1980, le club connaît une crise sportive et financière sans précédent. Au terme d’une saison catastrophe, l’OM descend en Ligue 2 et continue de s’enfoncer, inexorablement, sur tous les plans. En avril 1981, l’écurie phocéenne est placée en liquidation judiciaire, incapable de payer ses dettes devenues colossales. Il reste alors une seule et unique solution pour sauver le club d’une faillite générale et d’une disparition pure et simple : faire appel aux jeunes du club. Les « Minots » entrent en scène à 6 journées de la fin du championnat. Leur mission : Sauver l’OM en évitant une nouvelle relégation.

Sans les Minots, l’OM aurait disparu

Réalisé par Julien Lafont et Benjamin Courmes, le documentaire produit par BJ Prod et distribué par Webedia Rights sera diffusé sur Canal+ ce dimanche (21h05) et retrace en détail l’incroyable histoire de ces Minots de l’OM. Des joueurs que le temps a fini par faire disparaître de nombreuses mémoires. Pourtant, leur histoire est unique et d’une importance capitale puisqu’elle pose les fondements des plus grandes victoires du club qui animeront les années 1990. Sans le sauvetage de cette équipe de copains, tous des jeunes formés au club, l’OM aurait certainement disparu de la circulation. Et Bernard Tapie n’aurait pas repris le club, avec la suite que l’on sait…

👀Découvrez le documentaire ”Les minots, le football à l'état pur” diffusé ce dimanche 25 juin à 21h00 sur @canalplus : une plongée dans les années 80 qui retrace une partie de l'histoire du club Marseillais, de ses joueurs et leur exploit pour se maintenir en 2e division. pic.twitter.com/Ny5tszmkiG — webedia (@WebediaFR) June 23, 2023

Des témoignages bouleversants