Messi - Ballon d'or : Une supercherie dénoncée dans la presse !

Lionel Messi a pesté l'année dernière. Ballon d'or 2023, l'Argentin avait fait part de son indignation quant au sacre de Rodri à l'édition 2024 au vu des succès de Lautaro Martinez, son compatriote et vainqueur de la Copa America à ses côtés. L'attaquant de l'Inter a été interrogé sur la question à l'occasion d'un entretien avec France Football et L'Equipe.

Meilleur buteur de Serie A, vainqueur de la Copa America et décisif avec cinq réalisations pendant la compétition ainsi qu'en finale, Lautaro Martinez a été classé 7ème au Ballon d'or 2024. Une certaine injustice du point de vue du lauréat précédent Lionel Messi qui avait affirmé que son compatriote Lautaro Martinez méritait le trophée plus que Rodri.

«Messi a eu raison ? Je ne sais pas» Qu'en pense le principal intéressé ? Invité à s'exprimer sur la question lors d'une longue interview avec France Football et L'Equipe, Lautaro Martinez n'a ni donné raison ni tort à Lionel Messi. « Je ne sais pas. Les distinctions individuelles sont importantes pour moi. Le collectif passe avant les individus, mais quand on atteint nos objectifs personnels, c'est qu'on fait bien les choses pour l'équipe. Nos objectifs collectifs permettent d'en arriver là, à cette place, ce gala. Faire partie des 30 est déjà une belle récompense, mais je rêve de réussir à donner le meilleur sur une saison. Je rêve de gagner le Ballon d'Or, un trophée très prestigieux ».