Zidane : une condition est posée pour sa prochaine équipe

Annoncé partout et nulle part à la fois, Zinédine Zidane n’a plus repris de services en tant qu’entraîneur depuis son départ du Real Madrid en 2021. L’ancienne gloire du football français n’a jamais caché son envie de prendre un jour les rennes de l’équipe de France. Mais alors que Didier Deschamps a récemment été prolongé jusqu’en 2026, la situation se complique. Mais à ce sujet, une solution existe pour Zizou.

Il y a quasiment un an jour pour jour, Zinédine Zidane accordait une exceptionnelle interview au journal l’Équipe à l’occasion de son 50ème anniversaire. Lors de cet entretien, le numéro 10 de légende affirmait vouloir devenir sélectionneur de l’équipe de France à l’avenir. « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! » , déclarait ainsi l’ancien capitaine des Bleus. Cependant, la récente prolongation de Didier Deschamps jusqu’à l’été 2026 complique l’opération, et Zidane devra se montrer patient à ce sujet.

Zidane s’éloigne de la Juventus

Alors que faire en attendant cette date fatidique ? Reprendre un club du haut niveau européen ? À ce sujet, Zinédine Zidane ne s’est jamais prononcé publiquement. Cependant, des proches de l’ancien joueur affirmait en avril dernier à RMC que ce dernier pourrait être intéressé par le poste d’entraîneur du côté de la Juventus. Depuis, la Vieille Dame a enchaîné les problèmes financiers, contrariant cette potentielle arrivée.

Zidane pourrait succéder à Deschamps en 2024