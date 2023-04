Zidane : «Tout ce qu’il recherche» C’est annoncé, le PSG peut trembler

Thomas Bourseau

Sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane semble être prêt à faire son grand retour après avoir vu la porte de l’équipe de France se fermer à lui. Le PSG l’attend toujours, mais Chelsea pourrait être une véritable opportunité selon Jérôme Rothen.

Zinedine Zidane va-t-il enfin s’asseoir sur le banc de touche du PSG et donc réaliser le rêve de la famille royale qatarie ? Grâce à la prolongation de contrat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en juin 2026, le PSG peut se mettre à rêver de voir Zidane débarquer au Parc des princes. À moins que le Real Madrid brise le rêve parisien en le nommant successeur de Carlo Ancelotti, le club merengue étant sa priorité absolue selon L’Équipe .

Une place est libre à Chelsea

Pour autant, une autre menace viendrait potentiellement contrecarrer les plans du PSG avec Zinedine Zidane, à savoir Chelsea. Graham Potter a été démis de ses fonctions dimanche soir, faisant la deuxième victime d’un licenciement cette saison par les décideurs des Blues avec Thomas Tuchel qui a depuis rebondi au Bayern Munich.

Zidane : L'annonce troublante du vestiaire du PSG https://t.co/OjPoYcIOgv pic.twitter.com/3s8dAC7ZPK — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

«Je ne comprends pas pourquoi il ne saute pas sur l’occasion»