Zidane : Le PSG reçoit un gros coup de pression

Alors que la situation de Christophe Galtier pourrait être amené à se fragiliser, le nom de Zinedine Zidane circule depuis quelques mois du côté du PSG. Néanmoins, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France est également annoncé au Real Madrid où Carlo Ancelotti pourrait partir afin de récupérer la sélection brésilienne.

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane a vu la porte de l'équipe de France se refermer. Alors qu'il était annoncé comme le grand favori pour succéder à Didier Deschamps après la Coupe du monde, le sélectionneur a finalement prolongé jusqu'en 2026. Et bien évidemment, Zinedine Zidane ne devrait pas rester inactif si longtemps et tentera de reprendre un club. Son nom circule du côté du PSG, où le Qatar rêverait de l'attirer. Mais l'hypothèse d'un nouveau retour au Real Madrid se confirme. Et pour cause, en fin de saison, Carlo Ancelotti pourrait quitter la Casa Blanca afin de prendre en mains la sélection brésilienne.

«On me parle aussi de Zidane»

En effet, d'après le journaliste espagnole Antonio Romero, Zinedine Zidane fait bien partie des options pour remplacer Carlo Ancelotti. « Je pense que Madrid est très intéressé par la promotion d'Arbeloa. Il y a d'autres postes au club qui sont très intéressants, comme celui d'entraîneur adjoint de l'entraîneur de l'équipe première qui arrivera la saison prochaine. On me dit qu'il ne faut pas exclure Mourinho, et même si cela ressemble à de la science-fiction pour moi, ce n'est pas exclu aujourd'hui. On me parle aussi de Zidane », assure-t-il au micro de la radio La Cadena SER .

Galtier pas encore en danger

Ce serait donc une mauvaise nouvelle pour le PSG qui pourrait se résoudre à poursuivre avec Christophe Galtier malgré la situation actuelle. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, cette hypothèse est la plus probable, sauf cataclysme, à l'image de la perte du titre en Ligue 1.