Zidane se fait zapper, une aubaine pour l’OM et le PSG

Axel Cornic

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane souhaiterait trouver très vite un nouveau poste dans le monde du football. Ainsi, il viserait le poste d’entraîneur de son ancien club de la Juventus, mais les portes semblent être fermées à double tour à Turin… ce qui pourrait bien donner l’avantage au PSG et à l’OM.

Depuis ses débuts d’entraîneur, Zinédine Zidane a toujours semble regarder du coin de l’œil la Juventus, l’un des grands clubs de sa carrière de joueur. Cela s’est confirmé récemment, puisque RMC Sport a annoncé que les Bianconeri seraient la grande priorité de Zidane.

La Juventus prête à snober Zidane ?

Sauf qu’à la Juventus, il y a déjà un entraîneur ! La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que les dirigeants turinois souhaiteraient garder Massimiliano Allegri la saison prochaine, même si un retour de Zidane en fait saliver plus d’un au sein du club. Cela serait notamment lié à l’énorme indemnité qu’il faudrait payer à Allegri, qui gagne 7M€ net par an jusqu’en 2025.

Allegri se projette déjà sur la saison prochaine

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille de la rencontre face à Lecce en Serie A, Massimiliano Allegri a envoyé un nouveau message concernant son avenir. « Nous sommes en train de penser à l’année prochaine, mais il faudra surtout le faire une fois la saison terminée » a expliqué le coach de la Juventus, d’après Sky Sport Italia . « Nous ne savons en effet pas encore si nous allons être en Ligue des Champions. C’est un sujet crucial parce que la jouer ou non, fait une énorme différence. Pour le moment, ils manquent 30 jours avant la fin et nous sommes tous concentrés sur ça ».

Le PSG et l’OM se frottent les mains

En restant à la Juventus une saison de plus, Allegri pourrait rendre un énorme service au PSG ainsi qu’à l’OM. Du côté Parisien on n’a en effet jamais vraiment oublié Zidane, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com avait refusé de prendre la succession de Mauricio Pochettino en 2022. Pour l’OM la chance est double, puisqu’avec Allegri à la Juventus tous les doutes autour d’Igor Tudor s’envoleraient et surtout, le rêve d’une possible arrivée sur le banc de Zidane reste intact.