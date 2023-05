PSG : La solution trouvée pour oublier cette grande star ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des grands espoirs du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Pierre Kalulu s’est expatrié en Serie A en 2020 et a explosé sous les couleurs de l’AC Milan. Polyvalent, le défenseur a été l’un des acteurs du Scudetto 2022 et fait de plus en plus parler de lui… surtout du côté du Paris Saint-Germain !

Après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le PSG planifie une révolution en profondeur, avec notamment le projet de miser beaucoup plus sur les jeunes talents français. C’est le cas avec Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram en Ligue 1 ou Randal Kolo Muani et Manu Koné qui brillent en Bundesliga... mais également avec un autre ancien espoir de Ligue 1.

Surprise pour le PSG avec son prochain transfert https://t.co/jrR9d7vfXZ pic.twitter.com/yAaNAsPOt6 — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Le PSG sur les traces de Kalulu

Ce mardi, Calciomercato.it relance en effet la piste menant à Pierre Kalulu, ancien de l’OL qui évolue sous les couleurs de l’AC Milan depuis 2020. Performant avec son club, l’international espoir français a l’avantage de pouvoir évoluer au poste de latéral droit, mais également comme central droit dans une défense à trois.

Milan obligé de le vendre sans Ligue des Champions

Les Rossoneri aimeraient le garder avec un contrat jusqu’en 2027, mais ils pourraient bien être obligés de le vendre cet été. Toujours selon CM.it , l’AC Milan devra en effet sacrifier quelques joueurs s’il ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions et Kalulu en ferait partie, comme Fikayo Tomori.

Pour remplacer Sergio Ramos ?

Sachant que le PSG a déjà bouclé l’arrivée de Milan Skriniar, qui débarquera au terme de son contrat avec l’Inter, le Français pourrait résoudre un gros problème en défense. Car Sergio Ramos approche doucement mais sûrement de la fin de son contrat et si une prolongation semblait possible, c’est désormais un départ qui est de plus en plus évoqué pour l’international espagnol.