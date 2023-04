Zidane recale encore le PSG, une explication tombe

La rédaction

Depuis que Didier Deschamps a prolongé à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026, Zinédine Zidane recherche un banc pour la saison prochaine. Pas emballé par la piste menant au PSG, d'autant que Christophe Galtier devrait rester à son poste comme vous l'a annoncé le10sport.com, le Français verrait en revanche d'un bon œil une arrivée à la Juventus. Un choix qui fait réagir.

Le Qatar en avait fait son rêve, de nombreuses rumeurs allaient en ce sens mais l'ancien numéro 10 de l'équipe de France aurait fait son choix et il ne s'agit pas du PSG, qu'il avait déjà snobé l'été dernier. Selon des informations de RMC Sport , Zidane pourrait prendre la direction du banc de son ancien club : la Juventus.

L'organigramme du PSG pose problème à Zidane

Si Zinédine Zidane devrait refuser le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est notamment à cause de l'organigramme du club. Le management qui s'opère au sein du club ne serait pas à son goût, lui prétend avoir les pleins pouvoirs afin de mener au mieux son équipe. Par ailleurs, les relations étroites et directes des joueurs avec la direction parisienne ne lui conviendraient pas.

« Zizou a un tempérament qui ne conviendrait pas au PSG »