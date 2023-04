Zidane - PSG : L’annonce qui ne va pas plaire au Qatar

La rédaction

Comme annoncé par le10sport.com, un départ de Christophe Galtier n'est pas à l'étude jusqu'à maintenant au sein du PSG, mais cela n'empêche pas les rumeurs de s'accentuer autour de l'avenir du technicien parisien. Le nom de Zinedine Zidane circule notamment avec insistance, bien que ce dernier aurait une autre priorité pour son retour, à savoir la Juventus. Une position validée par Raymond Domenech, conseillant à Zidane de snober le PSG.

L'été dernier, Zinédine Zidane n'avait pas donné suite au PSG, qui l'avait sondé pour en devenir l'entraîneur. La légende française avait parié sur un départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde puisque son rêve était, et est toujours, de devenir le sélectionneur de l'équipe de France. Mais le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid a vu son ancien capitaine chez les Bleus prolonger son bail jusqu'en 2026, offrant la possibilité à Zidane d'entraîner un club avant de prendre en main l'équipe de France.

Zidane et la Juve, ça chauffe

Selon des informations de RMC Sport parues vendredi, la Juventus, ancien club de Zinédine Zidane, serait la priorité de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. L'ancien entraîneur du Real Madrid ne songerait pas à un énième retour chez la Maison Blanche, ni à une arrivée au PSG, et serait intéressé par un projet à long terme. Ça tombe bien, la Vieille Dame le lui offre.

« Tous ceux qui sont passés par le PSG ont échoué »