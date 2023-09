Zidane - OM : McCourt va-t-il vendre le club à l’Arabie saoudite ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Entre l’OM et l’Arabie saoudite, l’histoire dure sans qu’elle n’ait jamais démarré, et les dernières révélations concernant l’implication de Zinedine Zidane dans le feuilleton vont alimenter un peu plus le fantasme d’une grande part des supporters phocéens. Mais est-il crédible d’imaginer Frank McCourt céder face au pays du Golfe ?

Les spéculations sont relancées autour de l’avenir de l’OM, alors que le club phocéen tente de sortir d’une crise profonde quelques semaines seulement après le début de la saison. Marcelino ayant décidé de claquer la porte après la réunion houleuse entre des leaders de groupes de supporters et la direction olympienne, Gennaro Gattuso a été choisi par Pablo Longoria pour prendre sa succession. L’Italien n’a pas été le seul à être évoqué du côté de l’OM, alors que les noms de Julen Lopetegui ou encore Christophe Galtier, qui a refusé le poste d'après les révélations exclusives du 10 Sport, ont circulé. Et il en est de même pour Zinedine Zidane, éternel serpent de mer sur le Vieux Port.

La piste Zidane revient à Marseille

Originaire de la Castellane, le champion du monde 1998 n’a de cesse d’être annoncé à l’OM, lui qui n’a pas retrouvé de poste depuis son départ en mai 2021. Jeudi, Mundo Deportivo assurait même que Zinedine Zidane n’avait pas donné suite à une proposition de Pablo Longoria, n’étant pas convaincu par le projet du club. En revanche, le Français serait, toujours selon le média espagnol, disposé à revoir sa position en cas de rachat du club. Tous les regards sont alors portés sur l’Arabie saoudite et le fantasme d’une vente qui traîne depuis déjà plusieurs années.

L’Arabie saoudite intéressée… Zizou aussi ?

Mais à en croire France Bleu Provence , l’intérêt saoudien à l’égard de l’OM est réel. Le10sport.com vous avait d’ailleurs révélé en exclusivité le 12 juin dernier que des discussions étaient au programme entre des émissaires saoudiens et des acteurs de la vie phocéenne, avec pour objectif de prendre le maximum d’informations et de préparer une possible offre. France Bleu va plus loin en affirmant que Zinedine Zidane serait prêt à faire partie de l’aventure. L’ancien technicien du Real Madrid aurait en effet donné son accord à l’Arabie saoudite pour devenir manager général de l’Olympique de Marseille si le rachat devenait bel et bien réalité. Le club entrerait alors dans une autre dimension et rivaliserait avec les moyens du PSG, une enveloppe de 300M€ pour le mercato étant évoquée par le quotidien régional. Faut-il encore que Frank McCourt soit vendeur.

McCourt ne cherche pas d’acheteur, mais…