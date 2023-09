Vente OM : L’Arabie Saoudite prépare du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Frank McCourt ne ferme pas la porte à une vente de l'OM. L'Américain se montre à l'écoute et négocierait notamment avec des investisseurs saoudiens. Ceux-ci prépareraient leur arrivée à Marseille et aurait déjà trouvé un accord avec Zinédine Zidane. Ancien agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes pourrait, aussi, prendre part au projet.

Le 12 juin dernier, le 10Sport.com évoquait des discussions entre l'Arabie Saoudite et Frank McCourt. Depuis, les négociations ont bien avancé puisque Thibaud Vézirian annonce la vente prochaine de l'OM. « Le club est dans une phase, qui va l’amener à son bouquet final, c’est dans les rails » a lâché le journaliste. L'arrivée d'investisseurs saoudiens pourraient provoquer un véritable chamboulement.

Jorge Mendes prochain président de l'OM ?

Président de l'OM, Pablo Longoria pourrait, par exemple, laisser sa place. Selon certaines rumeurs, Jorge Mendes, agent de Gennaro Gattuso, serait l'un des noms évoqués pour le remplacer. « La réalité est que Longoria est au bout du rouleau, on sent qu’il est à la fin de son cycle. Il est avant tout directeur sportif. Il y a même des gens qui me disent dans les coulisses du football qu’il pourrait devenir le prochain président de l’OM tellement il est proche du monde du Moyen-Orient et de l’Arabie Saoudite. C’est des trucs qui reviennent » a confié le journaliste Thibaud Vézirian.

Zidane aurait donné son accord