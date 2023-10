Zidane – OM : Il balance le verdict en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'information a agité les supporters marseillais. Il y a quelques jours, un média français avait annoncé l'arrivée possible de Zinédine Zidane à l'OM. Le champion du monde 1998 aurait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour rejoindre Marseille après la vente du club. Mais ce dimanche, le PIF, le puissant fonds saoudiens a démenti ces informations auprès du journaliste Bastien Borie.

Zinédine Zidane à l'OM ? Selon France-Bleu Provence , c'est possible ! Le Français aurait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour occuper un rôle de manager général après la vente du club. Il pourrait disposer d'une enveloppe de 300M€ pour mener à bien son recrutement. Une information surprenante, qui a été démentie par le journaliste Bastien Bordie.

🥶 Violent coup de froid pour la #VenteOMCorrespondant à Dubaï, @_bastienborie a pu s’entretenir avec plusieurs sources, dont une travaillant au sein du PIF, qui ont formellement démenti les dernières rumeurs sur l’Arabie saoudite et Zidane@le10sport⬇️https://t.co/IRbjvtZAXf — Bernard Colas (@BernardCls) October 1, 2023

« Je suis désolé de casser l’ambiance, mais... »

« Je suis désolé de casser l’ambiance, mais il faudrait déjà parler de la crédibilité de cette info qui vient d’un journaliste qui travaille pour France Bleu Provence et qui manifestement suit de près l’actualité de l’Olympique de Marseille, est-ce que ça lui donne assez de crédibilité ? C’est impossible à dire, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en attendant, mes sources en Arabie saoudite et notamment au sein du Fonds public d’investissement saoudien, le fameux PIF, des sources qui étaient d’ailleurs de passage aux Émirats ce week-end et avec lesquelles j’ai pu m’assoir le temps d’un café, démentent ce qui a été annoncé par ce journaliste qui disait que Zidane avait donné son accord en cas de rachat du club par Riyad » a-t-il confié sur le plateau d 'I24 News.

Le PIF dément pour Zidane