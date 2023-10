Vente OM - Zidane : L’Arabie saoudite sort du silence !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ces derniers jours, de nouvelles rumeurs sont apparues au sujet de l’avenir de l’Olympique de Marseille, et plus particulièrement sur les plans de l’Arabie saoudite et de Zinedine Zidane en cas de rachat de l’écurie phocéenne. Il n’en fallait pas plus pour relancer le fantasme de la vente de l’OM. Néanmoins, la version est bien différente dans le Golfe.

Zidane à l’OM avec les Saoudiens ? C’est probablement le fantasme de beaucoup dans la cité phocéenne, mais ce scénario est encore loin de voir le jour. Il y a quelques jours, un journaliste de France Bleu Provence a assuré que l’ancien technicien du Real Madrid avait donné son accord à l’Arabie saoudite pour débarquer du côté de l’Olympique de Marseille en cas de rachat par le pays du Golfe. Une enveloppe de 300M€ lui aurait même été promise afin de faire entrer l’OM dans une nouvelle dimension. Il n’en fallait pas plus pour réveiller le fantasme d’une vente aux Saoudiens, mais dans le golfe Persique, on nie fermement toutes ces révélations.

Le PIF dément pour l’OM et Zidane

Correspondant à Dubaï, Bastien Borie assure en effet qu’un rachat de l’OM par les Saoudiens est très loin de voir le jour. « Je suis désolé de casser l’ambiance, mais il faudrait déjà parler de la crédibilité de cette info qui vient d’un journaliste qui travaille pour France Bleu Provence et qui manifestement suit de près l’actualité de l’Olympique de Marseille, est-ce que ça lui donne assez de crédibilité ? C’est impossible à dire, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en attendant, mes sources en Arabie saoudite et notamment au sein du Fonds public d’investissement saoudien, le fameux PIF, des sources qui étaient d’ailleurs de passage aux Émirats ce week-end et avec lesquelles j’ai pu m’assoir le temps d’un café, démentent ce qui a été annoncé par ce journaliste qui disait que Zidane avait donné son accord en cas de rachat du club par Riyad », assure-t-il sur i24NEWS .

🔵Entre l’#OM et l’Arabie saoudite, l’histoire dure sans qu’elle n’ait jamais démarré, et les révélations concernant l’implication de #Zidane dans la #VenteOM alimentent un peu plus le fantasmeMais est-il crédible d’imaginer McCourt céder ?@Le10sport⬇️https://t.co/itFTDsNOMJ — Bernard Colas (@BernardCls) September 30, 2023

« Ce qu’il a dit a été démenti par deux de mes sources »