Zidane : L’hommage à une légende pour débloquer son retour ?

Thomas Bourseau

En quête d’un nouveau challenge après avoir manqué son rêve bleu avec l’équipe de France l’année dernière, Zinedine Zidane ne dit pas non à un retour à la Juventus, club qu’il a connu grâce à la légende Marcelo Lippi à qui il a rendu hommage. Explications.

Zinedine Zidane n’avait connu que le football français pendant huit ans à l’AS Cannes puis aux Girondins de Bordeaux avant que Marcelo Lippi décide de miser sur lui en 1996, deux ans après qu’il entre dans le panthéon du football tricolore avec France 98. La légende du football italien l’a recruté à la Juventus, lui offrant sa première expérience à l’étranger.

Zidane rend hommage à Lippi et prépare le terrain pour la Juventus ?

Et 28 ans après, Zinedine Zidane ne l’a pas oublié . « Marcelo Lippi est celui qui m’a fait venir à la Juventus, le premier qui a cru en moi et qui m’a laissé jouer. Ce n’était pas facile pour lui, je venais de France, tout était différent, mais Lippi m’a fait devenir ce que je suis devenu plus tard ». a déclaré Zinedine Zidane dans le cadre d’un documentaire à l’honneur de Marcelo Lippi. Après le Real Madrid qu’il a entraîné à deux reprises pour trois Ligues des champions remportées, Zidane pourrait-il à présent relever le challenge de la Juventus ? Il ne dit pas non. « Pourquoi pas, tout peut arriver. Pour l'instant, je fais d'autres choses, on verra, mais un autre passage sur le banc serait bien ».

Zidane : L’annonce de Guardiola qui n’arrange rien ! https://t.co/95QmzJyqOb pic.twitter.com/xQ57OlYkX8 — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

Zidane plus proche de la Juventus que du Bayern ?

D’autant plus qu’à en croire les informations d’Ekrem Konur, la Juventus ne serait clairement pas réticente à l’idée de se séparer de Massimiliano Allegri en fin de saison. Et pour cause, des négociations devraient avoir lieu au mois de mars prochain alors qu’en parallèle, le nouveau directeur sportif du Bayern Munich lui a indirectement fermé la porte en expliquant que le prochain entraîneur bavarois devra maîtriser l’anglais ou l’allemand…