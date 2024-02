L'OM recalé, une légende boucle son transfert au PSG

Thibault Morlain

En 2003, Pedro Miguel Pauleta a quitté les Girondins de Bordeaux pour rejoindre le PSG. Devenu une véritable légende au sein du club de la capitale, le Portugais a expliqué qu'il avait toujours voulu signer à Paris, l'amenant pour cela à refuser plusieurs autres clubs, y compris l'OM.

Dans l'histoire du PSG, on a vu passer de grands attaquants. S'il y a aujourd'hui Kylian Mbappé, il y a quelques années, le club de la capitale pouvait compter sur l'excellent Pedro Miguel Pauleta. Auteur de 211 buts à Paris, le Portugais a laissé sa traces dans la capitale. Recruter Pauleta en 2005 était donc le bon choix pour le PSG, un transfert à propos duquel on en sait plus...



Mercato - PSG : Voilà la grande peur de Mbappé ! https://t.co/5KoKZiioCT pic.twitter.com/0qC7mEqNOa — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

« J'avais envie de jouer pour ce club »

Pour Colinterview , Pedro Miguel Pauleta est revenu sur son départ de Bordeaux pour le PSG. L'Aigle des Açores explique alors : « Je suis arrivé à Bordeaux, j’avais 27 ans. Je suis arrivé dans un grand club français. Je suis resté 3 ans au club, j’ai vécu plein de belles choses. Le club et moi avons décidé que c’était le moment de partir. J’avais aussi envie de retrouver un grand club comme le PSG. C’était toujours un énorme club. J’avais envie de jouer pour ce club, dans ce stade qui est magnifique ».

L'OM pensait à Pauleta