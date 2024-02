Zidane : Ça chauffe, il déballe tout sur son départ en direct !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane a disparu des radars depuis mai 2021 et son deuxième départ du Real Madrid. Souhaitant retrouver une équipe à entraîner, le champion du monde 98 pourrait prendre la succession de Thomas Tuchel au Bayern Munich. Son départ est annoncé et Tuchel s’est confronté à la presse ce vendredi.

Thomas Tuchel va céder sa place sur le banc du Bayern Munich en fin de saison comme le club l’a annoncé cette semaine. Pire, The Daily Telegraph n’a pas caché qu’en cas d’élimination du club bavarois en 1/8ème de finale de la Ligue des champions contre la Lazio, l’entraîneur allemand serait limogé dans la foulée.

Zidane au Bayern pour remplacer Tuchel, un proche dit oui

Pour le remplacer, le Bayern Munich pourrait se laisser tenter par Zinedine Zidane. D’autant plus que selon un confident qui s’est confié à Sport1 , « Zizou » verrait d’un bon oeil le fait de relever le challenge munichois. « Zinedine voit le FC Bayern comme le Real Madrid - une institution, un club avec une grande histoire et d'excellentes conditions de travail. Les deux clubs ont de nombreuses similitudes dans leur façon de travailler. À cet égard, le Bayern a toujours été un sujet qu'il n'a jamais rejeté ».

Mercato : Zidane menacé ? Une réponse est lâchée https://t.co/ExdKyeA2q9 pic.twitter.com/UBZ8O6LkCY — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Tuchel : «J’aime ce travail et je le ferai bien sûr avec la même énergie qu’avant»