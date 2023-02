Zidane au PSG, ce projet fou du Qatar peut tout faire capoter

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la défaite du PSG contre le Bayern Munich (0-1), Christophe Galtier se retrouve déjà dans une situation inconfortable, et le nom de Zinedine Zidane commence à ressortir. Cependant, le technicien tricolore peut souffler pour le moment, les propriétaires qataris ayant d’autres priorités en tête que les résultats parisiens.

Après l’OM et l’AS Monaco, le PSG s’est incliné cette semaine sur sa pelouse contre le Bayern Munich (0-1), de quoi fragiliser un peu plus la position de Christophe Galtier. Pour l’heure, un départ du technicien français n’est pas d’actualité, ce dernier étant assuré de rester à sa place jusqu’au 8 mars au minimum, date à laquelle le PSG se déplacera en Bavière pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. Cela n’empêche pas pour autant les rumeurs de se multiplier, avec le retour de la piste Zidane sur le devant de la scène.

À mi-saison, les 6 renforts estivaux du #PSG sont loin de répondre aux attentes. Le doute s’installe auprès des supporters avant #PSGLOSC, mais également dans le vestiaire où l’on critique CamposLe PSG peut-il faire pire qu’en 2016 ?📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/h7GRKi3PpG — Bernard Colas (@BernardCls) February 19, 2023

Galtier menacé, Zidane ciblé, mais…

Priorité du Qatar depuis plusieurs années, Zinedine Zidane est toujours disponible après la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. En cas de départ de Christophe Galtier, l’état-major du PSG sait donc vers qui se tourner, alors que le champion du monde 1998 reste à la recherche d’un poste répondant à ses critères. Mais il semble que le dossier de l'entraîneur à Paris passe, pour l’heure, au second plan du côté du Qatar.

Le Qatar focalisé sur Manchester United