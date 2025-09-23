Zaïre-Emery - PSG : La fin annoncée en direct ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Grand espoir du PSG avec qui il a fait ses débuts en professionnel à l’âge de 16 ans, Warren Zaïre-Emery a été déclassé depuis l’arrivée de Luis Enrique. Pour Jérôme Rothen, l’international français n’est pas compatible avec le technicien espagnol et devrait envisager un départ pour connaitre une nouvelle expérience avec un autre entraîneur.

Profitant de la blessure de Joao Neves, Warren Zaïre-Emery était titulaire lundi soir, lors de la défaite du PSG sur la pelouse de l’OM (1-0). Une chance que le milieu de terrain âgé de 19 ans n’a pas su saisir, lui qui a été relégué au rang de remplaçant depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du club de la capitale.

« Depuis l’arrivée de Luis Enrique, vraiment, j'ai l’impression qu’il a régressé » « Le constat est terrible pour ceux qui aiment le Paris Saint-Germain. Parce que beaucoup d’espoir, jeune joueur, à 16 ans il est devenu un joueur de l’effectif. Il a commencé à faire ses premières minutes de jeu et puis à la grande surprise de tout le monde il a très vite été appelé en équipe de France alors qu’il n’avait pas de match référence », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Depuis l’arrivée de Luis Enrique, vraiment, j'ai l’impression qu’il a régressé, en tout cas il n’a pas progressé. Il a été déclassé, aujourd’hui, c’est un remplaçant. »