Mercato - PSG : Un départ XXL en réflexion pour 2026 ?

Après des débuts tonitruants au sein de l'équipe parisienne, qui lui ont valu de signer un bail XXL avec le club de la capitale, Warren Zaïre-Emery a nettement marqué le pas. Au point de perdre sa place de titulaire dans l'entrejeu parisien. Et bientôt d'être transféré en fin de saison ? Certains éléments laissent deviner des réflexions au sein du club.

Warren Zaïre Emery avait crevé l'écran lors de ses deux premières saisons au sein de l'équipe première du Paris Saint-Germain, alors qu'il n'était pas encore âgé de 18 ans, ce qui lui avait valu de signer ensuite un bail XXL avec le club de la capitale. Seulement depuis, le milieu de terrain international a marqué le pas, devenant moins impactant dans le jeu au fil des mois, au point de perdre sa place dans le trio de l'entrejeu, Luis Enrique lui préférant l'association Vitinha-Ruiz-Joao Neves. Avec raison puisqu'elle a emmené le PSG vers les sommets de l'Europe.

Zaïre-Emery a plafonné depuis deux ans Au sein des cercles de décision du PSG, il apparaît probable que la situation du jeune milieu de terrain tricolore interpelle et offre un sujet de réflexion. En l'état, Luis Enrique semble disposé à s'appuyer sur lui dans deux registres, comme doublure au milieu ou au poste de latéral droit derrière Hakimi. Si aujourd'hui, rien ne permet d'affirmer avec certitude que le PSG en a tiré des conclusions définitives au sujet de l'avenir de Warren Zaïre-Emery, il semble bien que l'option de son transfert à moyen terme ne soit plus tabou.