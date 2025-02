«Vous sortez !» : L’OM les pousse dehors, il balance en direct

La rédaction

Medhi Benatia et Pablo Longoria n’ont pas le temps. Les dirigeants de l’OM ont décidé de ne plus être patients et de se débarrasser de leurs flops. Les départs prématurés d’Elye Wahi et Lilian Brassier sont d’ailleurs une bonne chose pour Jérôme Rothen, qui se satisfait de cette exigence dans un club comme l’OM.

L’OM a réalisé un mercato d’été ambitieux avec de nombreuses arrivées, notamment Geronimo Rulli, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Neal Maupay. Mais parmi toutes ces recrues, certaines déçoivent plus que d’autres. Les dirigeants olympiens ont décidé d’être intransigeants avec leurs flops et n’hésitent pas à les vendre, même s’ils ne sont là que depuis six mois.

Zalewski va finalement faire faux bond à l'OM ! Découvrez qui pourrait être la nouvelle cible de De Zerbi 🔍 https://t.co/hUniY4w5ns — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

« Ça ne va pas avec l’ADN de l’OM »

Une stratégie que certains observateurs valident. Jérôme Rothen a évoqué cette approche dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport : « Ce que j'aime à l'OM, c'est qu'enfin il y a de l'exigence ! Pour avoir des résultats à Marseille, il doit y avoir plus d’exigence que dans d’autres clubs de Ligue 1. Wahi, Koné, Brassier et même Rowe n'ont pas la bonne mentalité ! Ça ne va pas avec l’ADN de l’OM. Benatia, avec De Zerbi et Longoria, a tranché. Ils ont dit : "Ok, six mois d’adaptation pour avoir une personnalité différente, vous sortez !" »

L’OM se renforce

L’OM s’est d’ailleurs activé pour remplacer les départs de Lilian Brassier et Elye Wahi. Luiz Felipe Ramos et Amine Gouiri ont déjà été officialisés pour venir renforcer l’OM en défense et en attaque, mais Medhi Benatia et Pablo Longoria ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et continuent d’explorer différentes pistes. Le latéral droit du RB Salzbourg, Amar Dedić, devrait s’engager dans la cité phocéenne prochainement, tandis qu'Ismaël Koné est sur le départ.