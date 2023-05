Viré par le Qatar, il veut boucler un transfert à 46M€ au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel ! Remercié par le PSG à la fin de la saison dernière, Mauricio Pochettino sera le prochain entraîneur de Chelsea. Le technicien argentin n'est pas encore arrivé, mais aurait déjà fait des choix forts. Présent à Londres depuis 2018, Mateo Kovacic ne sera pas conservé et ses services sont proposés à travers l'Europe.

Le 5 juillet 2022, le PSG officialisait le départ de Mauricio Pochettino, arrivé 18 mois plus tôt dans la capitale. Le technicien argentin a quitté Paris sur un titre de champion de France. Malheureusement pour lui, son parcours en Ligue des champions lui a porté préjudice. « Sur le plan sportif, nous avons gagné la Coupe, la Supercoupe et le championnat en un an et demi, mais il est clair que le projet du PSG est de gagner la Ligue des champions et tout ce qui est inférieur à cette victoire peut toujours être considéré comme un échec » avait confié Pochettino, qui n'a pas tardé à rebondir.

Pochettino veut se séparer de Kovacic

Passé par Tottenham, le technicien argentin va faire son grand retour en Premier League. Pochettino devrait diriger Chelsea lors de la prochaine saison. Et il n'a pas tardé à se mettre au boulot. Comme indiqué par Sports Zone, certains joueurs pourraient ne pas résister à son arrivée. Ce serait le cas de Mateo Kovacic, dont le contrat avec les Blues expire en 2024.

Kovacic proposé au PSG