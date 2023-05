PSG : Il refuse de partir, Messi va enrager

Baptiste Berkowicz

La volonté du FC Barcelone de faire revenir Lionel Messi est toujours bien présente. L'état des finances du club catalan ne permet pas à ce jour d'imaginer un retour de l'Argentin en terres barcelonaises. D'autant que Frenkie de Jong, qui représente une valeur marchande très intéressante, ne souhaite pas quitter le Barça cet été.

Libre de tout contrat en juin, Lionel Messi ne poursuivra pas au PSG la saison prochaine. Plusieurs options sont sur la table pour la suite de sa carrière. Un retour au Barça est à l'étude, mais les retrouvailles entre le joueur aux sept Ballons d'Or et le club catalan ne sont pas si simples à acter. En effet, l'écurie blaugrana doit dégraisser son effectif pour se donner les moyens de ses ambitions avec Lionel Messi. Ainsi, Frenkie de Jong serait poussé vers la sortie par Barcelone, mais...

PSG : Énorme projet pour Messi, c’est la douche froide https://t.co/pSKSnHXVdw pic.twitter.com/4Lkcjyi0wL — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Frenkie De Jong veut rester à Barcelone

Dans un entretien accordé à NOS ce dimanche, Frenkie de Jong a affirmé qu'il ne voulait pas quitter le FC Barcelone. « Ce sont de petites choses, mais je pense que la vie ici est fantastique. Si les choses continuent à bien se passer pour moi et pour le club, je préférerais rester ici le plus longtemps possible », a déclaré le joueur sous contrat jusqu'en juin 2026.

Messi est encore loin du Barça

Dans une situation économique très précaire, le FC Barcelone compte sur le départ de certains de ces joueurs afin de renflouer les caisses. La volonté du club catalan de faire revenir Lionel Messi ne suffit pas, les Barcelonais doivent assainir leurs finances pour accueillir le joueur au sept Ballons d'Or. Et pour le moment, Frenkie de Jong refuse de coopérer.