PSG : Pour Galtier, c’est terminé

Très critiqué cette saison, Christophe Galtier reste déterminé à effectuer sa deuxième année au PSG. Selon nos informations, même si son avenir fait parler, le technicien français devrait rester à Paris, sauf catastrophe. Son nom a été cité en Italie mais Galtier ne ferait pas partie des dossiers étudiés par les dirigeants de Naples.

Près d’un an après son arrivée au PSG, Christophe Galtier a compris la difficulté d’être entraîneur du club de la capitale. Avec neuf défaites en 2023, Paris galère et connaît une saison plus que compliquée. L’avenir de Christophe Galtier fait parler, même si le PSG n’envisage pas de se séparer de lui, sauf catastrophe comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com.

Naples sur Galtier ?

Néanmoins, même si Christophe Galtier est bien parti pour poursuivre l’aventure avec le PSG, son nom attise les convoitises. Notamment en Italie. La presse italienne a récemment fait état d’un intérêt de Naples pour Galtier en cas de départ de Luciano Spalletti, tout juste auréolé d’un titre de champion d’Italie.

Le PSG est rassuré