PSG : Messi va claquer la porte, la grosse invitation de cette star

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi en aura certainement terminé avec le club de la capitale dans les prochaines semaines. Son agent et père, Jorge, aurait dévoilé sa décision à la direction parisienne. A la recherche d'un nouveau défi, le champion du monde argentin est attendu comme un messie au FC Barcelone.

Il reste trois matches aux supporters parisiens pour observer Lionel Messi. Car son départ du PSG est attendu d'ici la fin de la saison. Le joueur de 35 ans aurait refusé de prolonger son contrat avec le club parisien et d'ouvrir un nouveau chapitre dans son histoire. Trois options s'offrent à lui : un départ en MLS, une aventure en Arabie Saoudite et un retour au FC Barcelone. L'équipe catalane fait tout son possible pour l'accueillir dans les prochaines semaines. Le vestiaire catalan espère une issue positive dans ce dossier. Lors d'un entretien accordé au journaliste polonais Tomasz Włodarczyk, Robert Lewandowski lui a envoyé un message.





« J'aimerais jouer avec lui ici »

« J'aimerais jouer avec lui ici. Il a changé de style ces dernières années. C'est plus facile de jouer avec des joueurs qui comprennent le football aussi profondément que lui. Le style de jeu de Leo a évolué ces dernières années. Il pense différemment, se positionne différemment sur le terrain, joue le ballon différemment. Il a un sens unique. Quel serait son emplacement au Barça ? Vous devriez demander à Xavi à ce sujet » a déclaré le joueur polonais du FC Barcelone ce dimanche.

De Jong lui avait, aussi, lancé un appel