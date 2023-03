Viré du PSG, il va offrir un boulevard au Qatar pour Zidane

Pierrick Levallet

Si Christophe Galtier venait à être poussé vers la sortie en fin de saison, le Qatar aurait un grand rêve pour le prochain entraîneur du PSG : Zinedine Zidane. Cependant, le technicien français est également annoncé au Real Madrid ces dernières semaines. Néanmoins, les Merengue privilégieraient la piste menant à Mauricio Pochettino, ancien entraîneur parisien.

Malgré son élimination précoce de la Ligue des champions, Christophe Galtier n’est pas encore en danger au PSG. Le10Sport.com peut confirmer que l’entraîneur parisien a toujours la confiance de ses dirigeants. Mais la situation pourrait bien changer d’ici la fin de saison. Le Qatar rêverait toujours de Zinedine Zidane sur le banc parisien. Cependant, le nom du technicien français est également évoqué du côté du Real Madrid ces dernières semaines.

Zidane - PSG : Catastrophe, il veut plomber le rêve du Qatar

Pochettino au Real Madrid pour remplacer Ancelotti ?

Sauf que pour assurer la succession de Carlo Ancelotti, le club madrilène pourrait se tourner vers d’autres options. Ainsi, Relevo a révélé que les Merengue pensaient à Mauricio Pochettino et Raul pour remplacer l’entraîneur italien à la Casa Blanca . L’Argentin, ex-entraîneur du PSG, serait même en pole position pour le poste.

La tendance se confirme, un boulevard s’ouvre pour Zidane au PSG