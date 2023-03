Zidane : Le PSG contacte un autre entraîneur vedette, le gros coup du Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A moins d'un énorme cataclysme en Ligue 1, le duo composé de Luis Campos et de Christophe Galtier devrait conserver leur poste au PSG la saison prochaine. Mais en coulisses, le Qatar se préparerait à toutes les éventualités et se renseignerait sur la situation de certains techniciens de renom comme Zinédine Zidane ou encore Jürgen Klopp.

Malgré la défaite du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions, Christophe Galtier devrait conserver son poste la saison prochaine, tout comme Luis Campos selon les informations exclusives du 10Sport.com. Seul la perte du titre de champion de France pourrait les pousser vers la sortie. Pour l'heure, le PSG est solidement installé à la première place du classement, mais tous les scénarios sont envisagés par le Qatar. Le club aurait établi une liste de coachs susceptibles de remplacer Christophe Galtier sur le banc parisien. Parmi eux Zinédine Zidane.

Il est envoyé loin du PSG, Zidane peut jubiler https://t.co/NAavMp5Anb pic.twitter.com/HEHkaQFamY — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Zidane dans le viseur du Qatar

Depuis plusieurs mois, Zinédine Zidane est le grand rêve du Qatar, qui espérait déjà l'accueillir l'année dernière, au moment du départ de Mauricio Pochettino comme l'avait annoncé en exclusivité le 10Sport.com. Le champion du monde 1998 espérait alors reprendre en main l'équipe de France et avait repoussé cette offre. Mais malgré ce refus, les responsables du PSG garderaient espoir et auraient noué des contacts avec Zidane selon la presse italienne. Un dossier piloté par Nasser Al-Khelaïfi selon les informations du journaliste Rudy Galetti. Mais ce mercredi, Média Foot annonce des discussions avec un autre entraîneur de renom.

Klopp contacté par le PSG