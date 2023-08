Verratti - PSG : C'est confirmé, le Qatar s'en mêle

Hugo Chirossel

Désireux de dégraisser son effectif, le PSG s’est séparé de Neymar, parti à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Mais le club saoudien est également annoncé sur la piste de Marco Verratti, qui pourrait lui aussi s’en aller dans les prochains jours. Un dossier qui semble au point mort et qui pourrait finalement profiter au Qatar, où Al-Arabi SC se serait positionné afin de s’attacher les services de l’international italien.

En déplacement sur la pelouse de Toulouse samedi soir, le PSG a concédé son deuxième match nul de la saison en autant de rencontres (1-1). Le retour de Kylian Mbappé, remplaçant au coup d’envoi et auteur du but parisien sur penalty, n’aura pas suffi pour que le club de la capitale décroche sa première victoire. Une rencontre à laquelle n’a pas participé Marco Verratti. Comme le week-end dernier, le milieu de terrain âgé de 30 ans n’a pas été retenu par Luis Enrique.

Après Neymar, l’Arabie Saoudite espère Verratti

Il faut dire que l’avenir de Marco Verratti est toujours aussi incertain. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2026, le PSG souhaite s’en séparer. Il pourrait rejoindre Neymar à Al-Hilal, club avec lequel il aurait d’ores et déjà un accord contractuel. Un autre club saoudien, Al-Ahli, serait également sur le coup, comme indiqué par L'Équipe . Des formations européennes, le Bayern Munich et Manchester United, seraient elles aussi attentives à la situation de l’international italien.

Al-Arabi SC tente sa chance pour Verratti