Verratti : L’improbable retour après le PSG ?

Après son départ du PSG pour le Qatar en 2023, Marco Verratti s'épanouit dans un nouvel environnement. Bien qu'il apprécie sa nouvelle vie, l'Italien n'exclut pas un retour en Europe, notamment en Serie A, un championnat dans lequel il n’a jamais évolué, lui qui avait rejoint le club parisien après avoir explosé à Pescara (Serie B).
Poussé vers la sortie par le PSG après l’arrivée de Luis Enrique, Marco Verratti a quitté la Ligue 1 et l’Europe en rejoignant Al-Arabi, au Qatar. « Ici, le style de football est certainement différent, mais en fin de compte, le football reste le football, confie l’Italien, qui évolue désormais à Al-Duhail, dans un entretien accordé à Flashscore. Les différences sont peut-être plus culturelles ; le football est plus calme ici, alors qu'en Europe, c'est une question de vie ou de mort : si vous perdez le dimanche, en milieu de semaine, vous êtes dans le pétrin. Ici, c'est plus détendu. En dehors du terrain, je découvre une nouvelle culture, un autre style de vie, mais je me sens vraiment bien. »
« Un retour en Italie ? Dans le football, on ne sait jamais »
Épanoui au Qatar, Marco Verratti ne ferme pourtant pas la porte à un retour en Europe, et plus particulièrement en Serie A, un championnat dans lequel il n’a jamais évolué. « Dans le football, on ne sait jamais. Pour l'instant, j'ai un contrat ici, je suis heureux ici et ma famille est heureuse ici », confie l’ancien joueur du PSG.
« Nous verrons à l'avenir si une opportunité se présente »
« Je suis encore assez jeune pour le football, j'ai encore quelques années devant moi, je n'ai jamais eu de blessures, Dieu merci, donc je me sens bien, et nous verrons à l'avenir si une opportunité se présente », ajoute Verratti, interrogé par Flashscore.