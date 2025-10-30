Verratti : L’improbable retour après le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après son départ du PSG pour le Qatar en 2023, Marco Verratti s'épanouit dans un nouvel environnement. Bien qu'il apprécie sa nouvelle vie, l'Italien n'exclut pas un retour en Europe, notamment en Serie A, un championnat dans lequel il n’a jamais évolué, lui qui avait rejoint le club parisien après avoir explosé à Pescara (Serie B).

Poussé vers la sortie par le PSG après l’arrivée de Luis Enrique, Marco Verratti a quitté la Ligue 1 et l’Europe en rejoignant Al-Arabi, au Qatar. « Ici, le style de football est certainement différent, mais en fin de compte, le football reste le football, confie l’Italien, qui évolue désormais à Al-Duhail, dans un entretien accordé à Flashscore. Les différences sont peut-être plus culturelles ; le football est plus calme ici, alors qu'en Europe, c'est une question de vie ou de mort : si vous perdez le dimanche, en milieu de semaine, vous êtes dans le pétrin. Ici, c'est plus détendu. En dehors du terrain, je découvre une nouvelle culture, un autre style de vie, mais je me sens vraiment bien. »

« Un retour en Italie ? Dans le football, on ne sait jamais » Épanoui au Qatar, Marco Verratti ne ferme pourtant pas la porte à un retour en Europe, et plus particulièrement en Serie A, un championnat dans lequel il n’a jamais évolué. « Dans le football, on ne sait jamais. Pour l'instant, j'ai un contrat ici, je suis heureux ici et ma famille est heureuse ici », confie l’ancien joueur du PSG.