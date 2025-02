Verratti : Le retour complètement inattendu ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie, Marco Verratti a quitté le PSG à l’été 2023 pour s’engager avec Al-Arabi. Un an et demi après son arrivée au Qatar, le milieu de terrain âgé de 32 ans songerait à un retour en Europe. En ce sens, trois clubs de Premier League envisageraient de l’approcher l’été prochain.

11 ans après son arrivée en provenance de Pescara en 2012, Marco Verratti a mis fin à son aventure avec le PSG il y a maintenant un an et demi. N’entrant plus dans les plans du club de la capitale et de son nouvel entraîneur Luis Enrique, l’international italien (55 sélections) a alors décidé de quitter l’Europe pour prendre la direction du Qatar.

Un retour en Europe pour Verratti ?

Marco Verratti s’est engagé en faveur d’Al-Arabi, avec qui il a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en 11 matchs cette saison. Mais alors que son contrat court jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain âgé de 32 ans songerait à un retour en Europe et des clubs seraient déjà sur les rangs pour le récupérer.

Fulham, West Ham et Bournemouth sont intéressés

En effet, d’après les informations de TBR Football, trois clubs de Premier League envisageraient de s’attacher les services de Marco Verratti à la fin de son contrat avec Al-Arabi. Il s’agirait de Fulham, West Ham et Bournemouth.