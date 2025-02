OM - Algérie : L'aide inattendue sur le mercato !

La rédaction

En plus de s’être renforcé qualitativement cet hiver, l’OM a accueilli deux internationaux algériens, Amine Gouiri et Ismaël Bennacer, renforçant encore un peu plus le lien historique entre Marseille et l’Algérie. Un aspect souligné par Haris Belkebla, qui retrouvera ses compatriotes ce dimanche lors du déplacement de l’OM à Angers pour la 21e journée de Ligue 1.

L’OM s’est renforcé durant ce mercato d’hiver. En plus de s’être séparé de nombreux indésirables comme Lilian Brassier ou encore Ismaël Koné, le board marseillais a ramené des renforts de poids dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Les dirigeants olympiens ont notamment recruté deux internationaux algériens : Amine Gouiri et Ismaël Bennacer.

« Ça fait plaisir à beaucoup de monde là-bas »

Également international algérien, Haris Belkebla est revenu pour Le Phocéen sur ce lien entre Marseille et l’Algérie, qui aide l’OM à attirer des joueurs algériens : « Clairement ! Pour avoir été plusieurs fois à Marseille, où j’ai beaucoup d’amis et un peu de famille, je peux dire qu’il y a une très forte communauté algérienne. Et ça se ressent, aussi bien dans la ville qu’au sein du club et des supporters. C’est une réalité. Forcément, voir des internationaux algériens rejoindre l’OM fait plaisir à beaucoup de monde là-bas. Mais au-delà de ça, ce sont aussi d’excellents joueurs qui arrivent, et c’est une très bonne chose pour le club. »

Les retrouvailles

Les Olympiens se déplacent à Angers ce dimanche dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. L’occasion pour Haris Belkebla de retrouver ses coéquipiers de sélection. Amine Gouiri pourrait d’ailleurs être titularisé sur le front de l’attaque marseillaise par Roberto De Zerbi.