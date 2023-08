Verratti : C'est la panique au PSG

Amadou Diawara

Après Neymar, le PSG aimerait boucler la vente de Marco Verratti lors de ce mercato estival. Alors que son numéro 6 aurait donné son accord à Al Hilal, ce dossier serait actuellement bloqué depuis 10 jours, et ce, parce que l'écurie saoudienne a dépensé tout son budget alloué au recrutement.

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar a quitté le PSG pour rejoindre Al Hilal lors de ce mercato estival. Poussée vers la sortie par sa direction, la star brésilienne a permis au club parisien d'empocher 90M€, hors bonus.

La situation de Verratti est paralysée depuis 10 jours

Après Neymar, le PSG aimerait également se séparer de Marco Verratti, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026. Et l'instar de la star brésilienne, le milieu de terrain parisien serait apprécié à Al Hilal. D'ailleurs, comme l'a confirmé Sports Zone ce dimanche après-midi, Marco Verratti aurait d'ores et déjà donné son accord au club saoudien. Toutefois, ce dossier serait au point mort à cause d'une erreur d'Al Hilal.

Al Hilal a vidé ses caisses et doit convaincre ses investisseurs