C’est confirmé, le Qatar tente un transfert au PSG

Baptiste Berkowicz

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2026, Marco Verratti se pose de sérieuses questions sur son avenir dans le club de la capitale. Les dirigeants parisiens, à commencer par l'entraineur, souhaite se séparer du milieu de terrain italien lors de ce mercato estival. Et finalement, la solution pourrait bien se trouver du côté du Qatar où l'avenir de Verratti pourrait s'écrire...

La fin de mercato du PSG s'annonce pour le moins agitée. Le club de la capitale souhaite boucler plusieurs dossiers dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. La situation de Marco Verratti est délicate. Les dirigeants parisiens veulent se séparer du joueur arrivé à l'été 2012. Le milieu de terrain italien ne ferme pas la porte un départ mais ne se précipite pas.

Le Qatar d'accord avec le PSG pour Verratti

Le PSG pourrait recevoir un coup de pouce de la part du Qatar. Alors que Foot Mercato avait annoncé ce dimanche matin un accord entre le PSG et le club qatari d'Al-Arabi au sujet de Marco Verratti, Téléfoot confirme la possibilité que l'Italien rejoigne le Qatar dans les jours à venir. Le montant de l'indemnité de transfert n'a toutefois pas fuité. C'est maintenant à l'Italien de décider s'il souhaite poursuivre sa carrière dans le championnat local.

Verratti doit trancher pour son avenir

À l'heure où le PSG aurait conclu un accord avec Al-Arabi, il ne manque plus que l'aval du principal intéressé pour boucler l'opération. Il y a de cela quelques semaines, le milieu de terrain parisien s'était mis d'accord avec l'Arabie saoudite pour un transfert cet été mais les dirigeants saoudiens n'étaient pas parvenus à s'entendre avec leurs homologues parisiens. La piste menant au championnat du Qatar prend de plus en plus d'épaisseur ces dernières heures. Un certain optimisme règnerait même pour que le transfert du joueur de 30 ans soit finalisé rapidement.