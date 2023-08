Le PSG reçoit un signal fort pour ce transfert

Axel Cornic

Avec les différentes recrues arrivées au cours de ce mercato, Hugo Ekitike ne semble toujours avoir sa place au Paris Saint-Germain. Un départ semble donc être devenu inévitable pour l’attaquant de 21 ans, qui ces dernières semaines a surtout été lié à l’AC Milan, qui chercherait une doublure à Olivier Giroud.

Ou jouera Hugo Ekitike cette saison ? Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato estival et l’ancien crack du Stade de Reims doit trouver un plus vite une solution, puisque son temps de jeu s’annonce assez maigre au PSG. L’Equipe avait notamment parlé d’une volonté de rejoindre le RC Lens, mais cette piste semble être tombée à l’eau depuis le transfert d’Elye Wahi.

Milan, dernière chance pour Ekitike ?

C’est donc à l’étranger qu’Hugo Ekitike pourrait relancer sa carrière ! Le PSG aimerait l’insérer dans le deal avec Francfort pour Randal Kolo Muani, mais la Bundesliga ne semble visiblement pas le tenter pour le moment. Pourquoi ne pas prendre la direction de la Serie A alors, où l’AC Milan cherche un attaquant de pointe jeune, pour prendre peu à peu la relève d’un Olivier Giroud toujours efficace, mais qui aura 37 ans le 30 septembre prochain.

« Pour le moment je dirais que nous sommes au complet, mais c’est toujours mieux d’avoir plusieurs solutions »